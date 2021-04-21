Минские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на чемпионате Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские пловцы выиграли эстафету 4Х100 м вольным стилем на чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артем Мачекин, Виктор Красочко, Виктор Стаселович и Илья Шиманович показали итоговый результат - 3 мин. 22,56 сек. Серебро завоевали спортсмены Гомельской области (Дмитрий Кухаренко, Евгений Бубенин, Илья Ковалев, Андрей Хурбатов) - 3 мин. 25,96 сек. Третье место заняли пловцы Могилевской области (Григорий Пекарский, Илья Цымбалов, Никита Цмыг и Глеб Зайцев) - 3 мин. 27,97 сек.

В женской эстафете 4Х100 м вольным стилем золото чемпионата Беларуси выиграли спортсменки Минска. Выступающие за столичную дружину Мария Гомонова, Анастасия Коряковская, Анастасия Кулешова и Оксана Демидова смогли решить вопрос в свою пользу лишь на заключительном этапе, показав время 3 мин. 51,03 сек.

Серебро завоевали Алина Змушко, Елизавета Куклина, Ольга Хлебина и Евгения Конюшенко из дружины Гомельской области. Их результат - 3 мин. 51,54 сек.

Бронзовые медали выиграли спортсменки Брестской области (Анастасия Шкурдай, Елизавета Кононович, Ева Андросюк и Екатерина Репека) - 3 мин. 53,84 сек.

На дистанции 1500 м вольным стилем у женщин уверенную победу праздновала Алеся Акинчиц из дружины Могилевской области. Ее итоговое время 17 мин. 11,54 сек. Серебряную медаль завоевала Екатерина Репека из Брестской области. Она уступила чемпионке 1,85 сек. Третье место заняла Ксения Знак из Минска, которая отстала от Алеси Акинчиц на 48,14 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.