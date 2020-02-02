Минские "Цмокi" победили "Астану" в Единой лиге ВТБ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний домашний поединок с гостями из казахстанской "Астаны" подопечные Ростислава Вергуна провели очень уверенно, выиграв с преимуществом в 19 очков - 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22). Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, набравший 19 очков.

Минские "драконы" по-прежнему замыкают турнирную таблицу "банковского" турнира, победив в четырех из 16 проведенных матчах. Лидируют подмосковные "Химки", у которых 14 викторий в 15 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" имеют по 12 побед в 16 встречах.

Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут 9 февраля на выезде против казанского УНИКСа, который сейчас занимает 4-е место, победив в 9 из 14 игр. Сегодня казанская команда принимает на своей арене "Химки".

Перед поездкой в Казань чемпионы Беларуси 5 февраля в Минске проведут заключительный поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа против румынского клуба "Орадя". После 5 туров положение в группе J таково: "Цмокi-Мiнск" - 8 очков, "Клуж" (Румыния) - 8, "Орадя" - 7, "Ирони" (Израиль) - 7. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-

Фото Сергея Шелега