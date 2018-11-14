Минские "Цмокi" победили "Балкан" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали победу над болгарским "Балканом" в домашнем матче первого группового этапа Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнюю встречу на паркете столичного Дворца спорта "драконы" начали очень активно, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков. Этот разрыв подопечные Александра Крутикова сохранили и к большому перерыву. После него хозяева продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли со счетом 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20). Самым результативным в составе победителей стал Стефан Муди, набравший 31 очко.

В первом круге состязаний "Цмокi" уступили "Балкану" в Ботевграде с результатом 81:95. Кроме того, чемпионы Беларуси обменялись победами с бельгийским клубом "Монс-Эно" - 89:82 (дома) и 79:86 (в гостях), а также обыграли на своей арене кипрский АЕК со счетом 87:75.

Свой последний поединок первого группового этапа минчане проведут 21 ноября в Ларнаке против АЕКа. Положение команд сейчас таково: "Балкан" - 8 очков (5 матчей), "Цмокi" - 8 (5), "Балкан" - АЕК - 6 (4) "Монс-Эно" - 5 (4). Сегодня киприоты принимают бельгийцев.

До поездки в Ларнаку "Цмокi" 18 ноября в Москве проведут свой 7-й поединок Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона ЦСКА. В шести предыдущих встречах "драконы" одержали одну викторию, одолев на выезде саратовский "Автодор". Московские армейцы выиграли все 7 своих поединков "банковского" турнира.-0-