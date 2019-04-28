Минские "Цмокi" поражением от "Нижнего Новгорода" завершили выступление в Единой лиге ВТБ, заняв последнее место

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли в гостях "Нижнему Новгороду" в последнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой заключительный поединок подопечные Ростислава Вергуна начали с выигрыша первой четверти - 22:13. После этого хозяева перехватили инициативу и не только догнали "драконов", но и добились итоговой победы со счетом 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).
В 26 матчах "банковского" турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и заняли последнее, 14-е место в турнирной таблице.
В плей-офф сыграют: ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород", УНИКС (Казань) - "Калев" ( Таллин), "Химки" - "Астана", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.-0-
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