Минские "Цмокi" повторно уступили "Баккен Беарз" и завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа

Во время матча. Фото ФИБА

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завершили выступление в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске датскому клубу "Баккен Беарз" со счетом 87:93 (21:27, 26:24, 17:18, 23:24).

Фото ФИБА

Неделю назад в Орхусе "медведи" также переиграли "драконов" - 79:66.

Составы остальных пар 1/4 финала:

"Бахчешехир" (Стамбул, Турция) - "Вентспилс" (Латвия),

"Клуж-Напока" (Румыния) - "Байройт" (Германия),

"Киев Баскет" (Украина) - "Пинар" (Измир, Турция).

Полуфинальные матчи намечены на 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок ФИБА-Европа пройдет 22 апреля.-0-