Минские "Цмокi" примут баскетболистов "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня проведут свой десятый матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна примут гостей из "Нижнего Новгорода" (начало в 13.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В нынешнем сезоне "банковского" турнира минские "Цмокi" выиграли только стартовый поединок в Красноярске у местного "Енисея", а затем потерпели восемь поражений подряд. В предыдущем туре минчане в упорнейшей борьбе уступили в Краснодаре клубу "Локомотив-Кубань" с минимальной разницей в счете - 76:77.

Также сегодня состоятся еще две встречи Единой лиги ВТБ. В казахстанском Нур-Султане баскетболисты местной "Астаны" примут "Локомотив-Кубань", а в Перми местная "Парма" сыграет с гостями из казанского УНИКСа.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ЦСКА - 20 очков (11 матчей), "Локомотив-Кубань" - 20 (12), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 19 (10), "Зелена Гура" - 19 (13), УНИКС - 18 (11). Внизу турнирной таблицы "Цмокi-Мiнск", "Енисей" и эстонский "Калев" из Таллина, одержавшие по одной виктории.

На этой неделе "Цмокi-Мiнск" в пятом туре первого группового этапа Лиги чемпионов проиграли на выезде баскетболистам французского "Шоле" со счетом 71:89. Турнирное положение в предварительном квартете С после пяти игровых дней: "Хапоэль" (Холон, Израиль) - 8 очков, АЕК (Афины, Греция) - 8,"Шоле" (Франция) - 7. "Цмокi-Мiнск" - 7. В последнем туре 20 января чемпионы Беларуси сыграют на своей площадке с АЕКом. По итогам первого раунда во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-