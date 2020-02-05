Минские "Цмокi" пробились в плей-офф Кубка ФИБА-Европа

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" пробились в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче второго группового этапа чемпионы Беларуси на площадке минского "Фалькон клуба" одолели в овертайме румынский клуб "Орадя" со счетом 68:62 (18:11, 20:13, 9:20, 10:13, 11:5).

По ходу встречи хозяева выигрывали с перевесом более 10 очков, но в концовке последней четверти умудрились растерять преимущество, и лишь за секунду до сирены Максим Скавыш трехочковым броском перевел игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке минчане сыграли лучше соперников и добились победы.

В матче первого круга подопечные Ростислава Вергуна обыграли "Орадю" в гостях со счетом 89:73. Кроме того, "драконы" обменялись викториями с израильским "Ирони" - 97:65 (дома) и 75:84 (в гостях), а также с румынским "Клужем" - 78:76 (дома) и 74:76 (в гостях).

В другом сегодняшнем матче 6-го тура группы J "Клуж" переиграл на своей площадке "Ирони" (82:71) и вместе с белорусами вышел в плей-офф.

Итоговое положение: "Цмокi-Мiнск" - 10 очков, "Клуж" - 10, "Орадя" - 8, "Ирони" - 8.

В четвертьфинал выходят по две лучшие команды из четырех квартетов.-0-