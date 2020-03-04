Минские "Цмокi" проиграли "Баккен Беарз" в первом матче 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" неудачно провели первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА
В датском Орхусе чемпионы Беларуси выиграли первую четверть у местного "Баккен Беарз" с разницей в 9 очков, но в итоге уступили со счетом 66:79 (23:14, 12:23, 13:15, 18:27).
Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, набравший 17 очков. Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 11 марта в Минске.
Результаты остальных первых игр 1/4 финала:
"Бахчешехир" (Стамбул, Турция) - "Вентспилс" (Латвия) - 78:77,
"Клуж-Напока" (Румыния) - "Байройт" (Германия) 83:82,
"Киев Баскет" (Украина) - "Пинар" (Измир, Турция) - 71:89.
Все ответные встречи состоятся 11 марта. Полуфинальные матчи пройдут 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок ФИБА-Европа состоится 22 апреля.-0-