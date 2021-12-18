Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Енисея" в матче Единой лиги ВТБ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели восьмое поражение в девяти матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна встречались в Красноярске с еще одним аутсайдером "банковского" турнира местным "Енисеем" и уступили с результатом 79:86 (13:18, 17:21, 27:23, 22:24). На протяжении всей игры хозяева площадки были чуть быстрее в движении и точнее в бросках, постоянно ведя в счете. На последних минутах минчане предприняли отчаянную попытку уйти от поражения, но им удалось лишь сократить разрыв до семи баллов. Самым результативным в составе белорусского клуба оказался Анджело Уорнер, в активе которого 19 набранных очков. До этого минские "драконы" одержали всего одну викторию, одолев на своей арене эстонский "Калев" из Таллина с перевесом в два очка - 93:91 (в овертайме). Также одна победа у баскетболистов "Зелены Гуры", два раза выиграли баскетболисты казахстанской "Астаны" из Нур-Султана, по 3 виктории у "Калева" и пермской "Пармы".

В другом сегодняшнем матче баскетболисты "Нижнего Новгорода" примут на своей площадке краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Завтра в Перми баскетболисты местной "Пармы" сыграют с гостями из "Астаны".

Турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, одержавший 8 викторий в девяти проведенных играх, 7 побед в активе саратовского "Автодора", который сыграл на матч меньше, у "Зенита" из Санкт-Петербурга 6 побед в семи встречах.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" свой десятый поединок нового сезона Единой лиги ВТБ проведут 15 января 2022 года в Нур-Султане против "Астаны".-0-