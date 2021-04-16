Минские "Цмокi" проиграли "Енисею" в Единой лиге ВТБ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 12-е поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на арене минского Falcon Club подопечные Ростислава Вергуна проиграли гостям из красноярского "Енисея" с разницей в семь очков - 74:81 (8:29, 19:19, 27:20, 20:13). Чемпионы Беларуси провалили первую четверть, а потом все попытки догнать соперников не увенчались успехом. В составе хозяев самым результативным стал Крис Клайберн, набравший 26 очков. В первом круге встреча этих соперников в Красноярске завершилась победой минчан с результатом 86:81. Кроме того, "драконы" выиграли еще один поединок - на своей арене у "Нижнего Новгорода" (77:76), а в остальных матчах потерпели поражения.

Сейчас "Цмокi" занимают последнее, 13-е, место в турнирной таблице.

Лидируют баскетболисты питерского "Зенита", у которых 19 побед, у московского ЦСКА и "Локомотива-Кубани" по 16 выигрышей, 15 викторий в активе казанского УНИКСа.

Минчанам осталось провести еще два матча в Единой лиге ВТБ - 21 апреля дома против подмосковных "Химок" и 25 апреля в Нур-Султане с казахстанской "Астаной".

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдет восемь лучших клубов.-0-

Фото Андрея Покумейко