Минские "Цмокi" проиграли "Химкам" в Единой лиге ВТБ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли последний домашний матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке "Минск-Арены" подопечные Ростислава Вергуна уступили подмосковным "Химкам" со счетом 65:81 (17:16, 13:21, 15:19, 20:25). Самым результативным в составе хозяев стал Крис Клайберн, набравший 18 очков. В первом круге встреча этих команд также завершилась победой российского клуба со счетом 89:65.

Минчанам осталось провести еще один поединок в Единой лиге ВТБ - 25 апреля в Нур-Султане с казахстанской "Астаной". В 23 проведенных играх белорусский клуб одержал всего две виктории и занимает 13-е, последнее место в турнирной таблице.

Восемь участников плей-офф "банковского" турнира уже известны: "Зенит" (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Химки", "Парма" (Пермь), "Зелена Гура" (Польша).-0-

Фото Андрея Покумейко