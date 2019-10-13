Минские "Цмокi" проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" проиграли в гостевой встрече баскетболистам московского ЦСКА со счетом 81:114 в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи проходила практически в равной борьбе. Пусть армейцам удалось оторваться в счете на 6 очков, игра в исполнении минчан смотрелась. Единственное, что "Цмокі" чаще допускали потери, несколько меньше был процент попадания с игры.

После перерыва хозяева площадки усилили натиск, выиграв третий отрезок с двузначной разницей (32:16). ЦСКА, оказавшись на 22 очка впереди минчан, спокойно довел матч до победы. Большим подспорьем для москвичей стали точные броски из-за трехочковой дуги. Отличившись 18 раз, они переписали рекорд клуба по этому показателю.

Самым результативным игроком белорусского клуба стал Домингез Барнетт (18 очков). У ЦСКА 22 пункта на счету Майкла Джеймса. - 0-