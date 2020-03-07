Минские "Цмокi" проиграли "Зелене Гуре" в матче Единой лиги ВТБ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 15-е поражение в матчах регулярнго сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на арене минского "Фалькон клуба" команда Ростислава Вергуна уступила польскому клубу "Зелена Гура" со счетом 73:80 (17:16, 12:19, 17:25, 27:20). Самым результативным в составе "драконов" стал Андрей Стабровский, в активе которого 20 очков. В первом круге соревнований минчане уступили полякам на их площадке в овертайме со счетом 96:102. После 19 проведенных встреч "Цмокi" занимают последнее, 13-е место одержав всего 4 победы.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют подмосковные "Химки", у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС одержал 12 побед.

Свой следующий матч "банковского" турнира "Цмокi-Мiнск" проведут 15 марта на своей площадке против пермского клуба "Парма".

До этого, 11 марта чемпионы Беларуси примут в Минске датский "Баккен Беарз" во втором четвертьфинальном поединке розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первой игре датчане выиграли на своей арене со счетом 79:66.-0-