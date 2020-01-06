Минские "Цмокi" проиграли "Зениту" в домашнем матче Единой лиги ВТБ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в первом матче наступившего года проиграли на своей арене "Зениту" из Санкт-Петербурга матче в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече гости с самого начала взяли инициативу в свои руки и выиграли с перевесом в 20 баллов - 80:60 (18:14, 21:16, 20:15, 21:15). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, который набрал 22 очка. Это уже десятое поражение подопечных Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, а в активе всего две виктории. Минчане по-прежнему занимают 13-е, последнее, место в турнирной таблице.

В сегодняшнем поединке двух главных фаворитов "банковского" турнира подмосковные "Химки" на своей площадке победили московский ЦСКА со счетом 96:80. Баскетболисты "Химок" занимают первое место, победив в 12 из 13 проведенных матчей, вторым идет ЦСКА, выигравший 10 из 14 матчей, 8 викторий у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минские "драконы" проведут 12 января на своей арене против саратовского "Автодора", который занимает 11-е место, одержав 4 победы в 11 проведенных встречах.

До этого, 8 января "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у румынского клуба "Орадя" на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому "Ирони" (75:84), а затем одолели у себя дома румынский "Клуж" (78:76). После двух игровых дней все участники этого квартета одержали по одной виктории и потерпели по одному поражению.-0-