Минские "Цмокi" разгромили "Киев" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали крупную победу в гостях у "Киева" в заключительном матче первого круга группового этапа Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед сегодняшней встречей оба соперника имели в своем активе по две виктории в группе F и хотели продолжить победную серию, но это удалось только минчанам. С самого начала встречи в украинской столице "Цмокi" взяли бразды правления в свои руки и за всю игру не позволили хозяевам ни разу выйти вперед. В итоге - уверенная виктория минчан со счетом 99:74 (32:19, 20:14, 25:19, 22:22). В составе победителей самым результативным стал Алекс Гаврилович, в активе которого 25 очков.

В первом матче этого турнира подопечные Ростислава Вергуна обыграли на своей площадке болгарский клуб "Левски-Лукойл" из Софии - 81:68, а затем также дома одолели украинский "Днепр" - 108:101 (в овертайме).

Первая половина соревнований в этом квартете завершится 6 ноября матчем в Софии "Левски-Лукойл" - "Днепр".

Турнирное положение в квартете F сейчас таково: "Цмокi-Мiнск" - 6 очков (3 матча), "Киев" - 5 (3), "Днепр" - 2 (2), "Левски-Лукойл" - 2 (2).

Женская команда "Цмокi-Мiнск", выступающая в розыгрыше Еврокубка, 6 ноября в поединке 4-го тура группы D примет в Минске турецкий "Хатай". В первом круге минчанки уступили этому клубу в гостях со счетом 71:79. Кроме того, чемпионки Беларуси победили дома словацкий клуб "Ружомберок" - 64:53 и уступили красноярскому "Енисею" - 68:79.

Положение команд после трех игровых дней: "Енисей" - 6 очков, "Хатай" - 5, "Цмокi-Мiнск" - 4, "Ружомберок" - 2.-0-