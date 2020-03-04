Минские "Цмокi" сыграют в гостях у "Баккен Беарз" в 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В датском Орхусе чемпионы Беларуси встретятся с местным клубом "Баккен Беарз". Лучшие команды Беларуси и Дании уже дважды пересекались в розыгрышах еврокубковых турниров - в активе "драконов" три виктории, у "медведей" один выигрыш.
Составы остальных четвертьфинальных пар:
"Бахчешехир" (Стамбул, Турция) - "Вентспилс" (Латвия),
"Клуж-Напока" (Румыния) - "Байройт" (Германия),
"Киев Баскет" (Украина) - "Пинар" (Измир, Турция).
Все первые поединки за выход в полуфинал пройдут сегодня, ответные встречи состоятся 11 марта. Полуфинальные матчи намечены на 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок ФИБА-Европа пройдет 22 апреля.-0-