Минские "Цмокi" сыграют в гостях у "Днепра" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня предпоследний матч первого группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 5-го тура группы F подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у украинского "Днепра" (начало в 20.00). В первом круге минчане на своей арене одолели соперников лишь в овертайме - 108:101. Кроме того, чемпионы Беларуси разгромили в гостях еще один украинский клуб "Киев" со счетом 99:74, а на финише первой половины турнирной дистанции уступили в Софии болгарскому клубу "Левски-Лукойл" - 64:75.

Турнирное положение в квартете F после четырех игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 7 очков, "Киев" - 6, "Левски-Лукойл" - 6, "Днепр" - 5. Встречи заключительного тура пройдут 27 ноября. В этот день минские "драконы" сыграют у себя дома с "Киевом", а "Днепр" примет на своей площадке "Левски-Лукойл".

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.-0-