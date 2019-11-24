Минские "Цмокi" сыграют в гостях у "Химок" в Единой лиге ВТБ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой седьмой матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После шести поражений подряд "драконам" предстоит сыграть в гостях у лидера подмосковных "Химок". Эти соперники минчан идут первыми, одержав 7 викторий в семи проведенных поединках.

Женская команда "Цмокi-Мiнск" сегодня в центральном матче чемпионата Беларуси встретится на выезде со своим главным конкурентом "Горизонтом". Оба фаворита женского национального первенства провели по 7 матчей и во всех обыгрывали своих соперниц.-0-