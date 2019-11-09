Минские "Цмокi" уступили баскетболистам "Астаны" в Единой лиге ВТБ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели пятое поражение подряд на старте Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Нур-Султане против казахстанской "Астаны", подопечные Ростислава Вергуна почти все время были в роли догоняющих. Временами преимущество хозяев достигало 14 очков, но за две минуты до окончания заключительной четверти гости сумели выйти вперед - 89:87. Однако в самой концовке поединка минчане допустили несколько ошибок и в итоге проиграли - 89:91 (17:28, 21:23, 29:23, 22:17). Самым результативным в составе "драконов" стал Роберт Лоури, в активе которого 20 очков.

Свой следующий матч "банковского" турнира "Цмокi" проведут 17 ноября в Минске против красноярского "Енисея".

До этого 13 ноября чемпионы Беларуси сыграют в Софии с болгарским клубом "Левски-Лукойл" в 4-м туре группы F розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В трех матчах первого круга "Цмокi" одержали три виктории и занимают первое место в этом квартете.-0-