Минские "Цмокi" уступили баскетболистам "Енисея" в домашнем матче Единой лиги ВТБ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече с красноярским "Енисеем" минчане выигрывали перед последней четвертью 11 очков, но в итоге уступили 3 балла - 80:83 (15:21, 28:14, 22:19, 15:29). Самым результативным в составе "драконов" стал Бранко Миркович, в активе которого 20 очков.

Свой следующий поединок "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 24 ноября в гостях у "Химок". Подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав победы во всех семи проведенных встречах.

До встречи с "Химками" чемпионы Беларуси 20 ноября сыграют на выезде с украинским "Днепром" в 5-м туре соревнований группы F розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В четырех предыдущих матчах этого турнира минские "Цмокi" одержали 4 виктории и потерпели одно поражение. За два тура до финиша положение в этом квартете таково: "Цмокi-Мiнск" - 7 очков, "Киев" (Украина) - 6, "Левски-Лукойл" (Болгария) - 6, "Днепр" - 5.-0-