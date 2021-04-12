Минские "Цмокi" уступили "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели одиннадцатое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на паркете "Минск-Арены" чемпионы Беларуси проиграли одному из фаворитов лиги краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" со счетом 75:101 (21:31, 17:22, 15:32, 22:16). Только в самом начале игры хозяева были впереди, а потом гости полностью завладели инициативой и уверенно довели встречу до победы. В составе "драконов" самым результативным стал Крис Клайберн, набравший 22 очка.

В этом сезоне подопечные Ростислава Вергуна играют крайне неудачно - в 21 проведенном матче они одержали лишь две победы и находятся на последнем, 13-м месте в турнирной таблице.

Лидируют баскетболисты питерского "Зенита", у которых 19 побед, у московского ЦСКА и "Локомотива-Кубани" по 16 выигрышей, 15 викторий в активе казанского УНИКСа.

Два следующих поединка минчане проведут на своей площадке против красноярского "Енисея" (16 апреля) и подмосковных "Химок" (21 апреля), а 25 апреля завершат сезон встречей с казахстанской "Астаной" в Нур-Султане.

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдет восемь лучших клубов.-0-

Фото Андрея Покумейко