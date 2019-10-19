Минские "Цмокi" уступили "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Miнск" проиграли третий матч подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине гостевого поединка с "Нижним Новгородом" минчане сыграли довольно уверенно, уйдя на большой перерыв с дефицитом всего в 3 очка - 41:44. А вот третью четверть подопечные Ростислава Вергуна провели плохо и проигрывали перед последним отрезком встречи 16 очков - 52:68. В заключительной десятиминутке "драконы" бросились отыгрываться, но к финишу смогли лишь сократить разрыв до 5 очков. В итоге поражение со счетом 77:82 (18:18, 23:26, 11:24, 25:14).

До этого минчане уступили на своей площадке краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" - 80:88 и на выезде действующему победителю "банковского" турнира московскому ЦСКА - 81:114.

Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минские "Цмокi" проведут 26 октября у себя дома против казанского УНИКСа, который сегодня проиграл в Краснодаре со счетом 77:86.

До встречи с казанцами чемпионы Беларуси 23 октября примут в Минске болгарский клуб "Левски" на старте группового этапа Кубка ФИБА-Европа.-0-