Минские "Цмокi" в гостях проиграли финскому "Карху" в первом матче квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли на выезде финскому "Карху" на старте квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Почти весь сегодняшний матч подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих. Только в начале заключительной четверти "драконы" сумели вырваться вперед, но в концовке хозяева снова сыграли лучше и довели дело до победы - 93:86 (24:18, 22:20, 20:26, 27:22). Ответная встреча состоится 20 сентября в Минске.

В случае успеха по сумме двух поединков с финнами "Цмокi" сыграют с польским клубом "Торунь" (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из турнира. Если "драконы" преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А Лиги чемпионов. В ней будут играть бельгийский клуб "Остенде", испанский "Манреса", итальянский "Динамо-Сассари", израильский "Холон", французский "Страсбург", турецкий "Телеком" и еще один из победителей квалификации.

Групповой турнир мужской баскетбольной ЛЧ стартует 15 октября.-0-