Минские "Цмокi" выиграли у финского "Карху" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, но вылетели из турнира

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" в домашнем матче, который прошел сегодня в столичном Дворце спорта, выиграли у финского "Карху" в ответном поединке квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече белорусы взяли верх с минимальным преимуществом - 68:67 (11:18, 22:13, 17:18, 18:18), но вылетели из Лиги чемпионов, так как в первой встрече уступили финнам с разницей в семь очков - 86:93.

Групповой турнир мужской баскетбольной ЛЧ стартует 15 октября.-0-

Фото Андрея Покумейко