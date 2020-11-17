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17 ноября 2020, 22:31

Минские "Цмокi" выиграли у "Хапоэоя" в баскетбольной Лиге чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победно завершили первый круг группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче третьего тура группы С подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Холоне израильский "Хапоэль" с результатом 79:69 (26:18, 21:14, 16:12, 16:25).

Минчане с первых минут захватили инициативу и ушли на большой перерыв с перевесом в 15 очков. Во второй половине встречи гости продолжали контролировать ход игры и заслуженно победили. Самым результативным в их составе стал латвийский легионер Томс Лейманис, набравший 20 очков.

На старте соревнований "драконы" обыграли в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95.

В другом поединке 3-го тура АЕК с огромным трудом одолел на своей арене баскетболистов "Шоле" - 83:81.

Турнирное положение после первого круга: АЕК - 6 очков, "Цмокi-Мiнск" - 5, "Хапоэль" - 4, "Шоле" - 3.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Цмокi" проведут 15 декабря на своей площадке против "Хапоэля".

До этого у минчан запланировано три встречи в Единой лиге ВТБ. На 6 декабря намечен домашний поединок с московским ЦСКА, 9 декабря игра в Таллинне с местным "Калевом" и 12 декабря снова в Минске с пермским клубом "Парма". На старте "банковского" турнира "Цмокi-Мiнск" победили в Красноярске баскетболистов "Енисея" (86:81), а потом потерпели три поражения подряд: в гостях от "Зенита" из Санкт-Петербурга (73:104) и польского клуба "Зелена Гура" (75:89), а также дома от саратовского "Автодора" (69:86).-0-

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