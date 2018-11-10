Минские "Цмоки" выиграли у саратовского "Автодора" в Единой лиге ВТБ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" победили на выезде саратовский "Автодор" со счетом 99:95 в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая четверть прошедшего матча получилась достаточно результативной: на двоих команды набрали 58 очков. Однако хозяева площадки лучше действовали в защите. Все изменилось после перерыва. Лидеры белорусской команды значительно лучше оппонентов действовали в атаке. Самым результативным игроком у минчан стал Зисис Сиракопулос - 18 очков и 9 подборов.

После шести матчей в Единой лиге ВТБ минский клуб одержал одну победу и потерпел пять поражений, располагаясь на 13 позиции в турнирной таблице.-0-