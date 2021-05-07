Минские "Цмокi" вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд определились участники финальной серии за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за могилевским "Борисфеном" в финал вышли действующие чемпионы страны баскетболисты "Цмокi-Мiнск". Сегодня в третьем поединке полуфинальной серии "драконы" уверенно переиграли столичный "Импульс-БГУИР" с результатом 96:62. В первых двух поединках серии до трех викторий "Цмокi" также были сильнее - 92:65 и 101:42.

Баскетболисты "Борисфена" также трижды победили в полуфинале "Гродно-93" - 87:77, 100:69 и 83:71.

Планируется, что первый поединок финальной серии за чемпионский титул состоится 15 мая.

Минские "Цмокi" - 12-кратные чемпионы Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-