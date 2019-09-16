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16 сентября 2019, 13:33

"Дорожник" одержал две победы на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу

Во время матча "Дорожник" - "Минск". Фото МФК "Дорожник"
Во время матча "Дорожник" - "Минск". Фото МФК "Дорожник"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый титулованный белорусский мини-футбольный клуб минский "Дорожник" одержал две победы и возглавил турнирную таблицу 31-го национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре шестикратные чемпионы страны разгромили на своей площадке земляков из ФК "Минск" со счетом 6:1, а затем на выезде подопечные Валерия Досько не оставили шансов на успех "Щучину" - 7:1. В этих играх один из лидеров "Дорожника" Андрей Скварчевский забил 4 мяча, а у его партнеров по команде Андрея Грицука и Александра Умпировича на гол меньше.

Действующий чемпион Беларуси "Столица" на старте уверенно переиграл у себя дома еще один минский клуб "Динамо-БНТУ" - 6:2, а во втором туре сыграл вничью в Гомеле с местным "БЧ" - 3:3. Обладатель серебра прошлого первенства оршанский "Витэн" сначала в гостях разошелся миром с гомельским ВРЗ - 2:2, а затем на своей площадке разгромил гродненский "УВД-Динамо" - 7:1.

Внизу турнирной таблицы "Минск", "Динамо-БНТУ" и "Щучин", потерпевшие по два поражения.

В 31-м чемпионате Беларуси по мини-футболу принимают участие 12 команд. Сначала они проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а затем начнутся матчи раунда плей-офф. В октябре минская "Столица" станет хозяином турнира 7-й отборочной группы Лиги чемпионов. Соперниками белорусов будут голландский "Ховокубо" (9 октября), французский "Тулон" (10 октября) и косовский "Либурн" (12 октября).

Национальная сборная Беларуси в конце октября примет участие в основном раунде отборочного турнира чемпионата мира. В итальянском Эболи белорусам предстоит встретиться с хозяином 4 квалификационной группы командой Италии, а также с венграми и англичанами. В решающий раунд квалификации выйдут по две лучших команды из восьми отборочных групп. Финальный этап 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-

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