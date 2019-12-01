Минский "Дорожник" вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились 7 из 8 четвертьфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очередным участником четвертьфинала стал минский "Дорожник", одолевший в гостевом поединке 1/8 финала "Борисов-900" со счетом 3:2. По ходу игры подопечные Валерия Досько дважды уступали борисовчанам (0:1 и 1:2), но сумели переломить ход встречи и вырвали победу. В матчах за выход в полуфинал "Дорожник" сыграет с оршанским "Витэном".

Составы других пар 1/4 финала: "БЧ" (Гомель) - "Охрана-Динамо" (Минск), ВРЗ (Гомель) - "Динамо-БНТУ" (Минск). Соперник брестского клуба "Меркурий-ГТК" определится после встречи минской "Столицы" и светлогорского ЦКК, которая состоится 7 декабря.-0-