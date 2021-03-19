Минский "Фрунзенец" выиграл "Кожаный мяч" в средней возрастной группе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Футбольном манеже сегодня завершается финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми победителями стали юные футболисты минской команды "Фрунзенец", которые в решающем поединке средней возрастной группы (2008-2009 годы рождения) одолели сверстников из еще одной столичной команды "Олимпия" из Первомайского района - 2:1.

Позже состоятся еще три финальных матча. В младшей возрастной группе (2010-2011) за первое место поспорят минский "Спартак" и "Юность" из Гродненской области, у старших ребят (2006-2007) золотые медали разыграют гродненский "Алмаз" и команда "Полесье" из Брестского региона. В состязаниях девочек (2009-2011) за главный приз поборются столичные "Орлята" (Центральный район) и "Олимпия" (Первомайский район).

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Отборочные состязания нового сезона "Кожаного мяча" уже стартовали и должны завершиться к маю. Для будущих футбольных звезд турнир является настоящим праздником, ведь помимо незабываемых впечатлений ребята уносят с собой бесценный игровой опыт.

Традиционно организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-