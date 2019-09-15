Минский полумарафон-2019 стал самым сильным по накалу эмоций - Девятовский

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский полумарафон-2019 стал самым сильным по накалу эмоций. Такое мнение сегодня высказал журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полумарафон этого года стал самым сильным по накалу эмоций. Мы очень довольны и уже начинаем думать о Минском полумарафоне 2020 года. Постараемся в следующем году удивить всех участников качеством и сделать его более массовым и спортивным. Очень важно, чтобы к нам приезжали элитные атлеты. Мы постараемся их привлечь", - сказал Вадим Девятовский.

На беговом мероприятии работали представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Они следили за таймингом, организацией стартов, финишем, медицинским обслуживанием, безопасностью, сообщил председатель БФЛА. По его словам, всего в списке 40 пунктов, которые их интересуют.

Победителем у мужчин на самой длинной дистанции Минского полумарафона на 21,1 км стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Традиционно он является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году его участниками стали более 35 тыс. человек. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Нынешний полумарафон собрал 40 тыс. участников из 59 стран мира. Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.-0-