Минский полумарафон получил серебряный лейбл от IAAF

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский полумарафон получил серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции к официальному старту регистрации на Минский полумарафон 2019 года председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для достижения этого результата необходимо было выполнить жесткие требования. Сначала Минский полумарафон получил бронзовый лейбл, а благодаря четкой организации, волонтерам, которые нам помогали, участникам мы смогли получить серебряный лейбл", - отметил Вадим Девятовский.
Председатель БФЛА подчеркнул, что повысить статус Минского полумарафона не было возможно без партнеров, которые увеличили призовой фонд.
Минский полумарафон в 2019 году пройдет 15 сентября.
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