Минский Рождественский турнир организован великолепно - капитан команды США

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Рождественский турнир любителей хоккея организован великолепно, приятно играть при полных трибунах. Об этом сказал журналистам лидер команды США Джим Слейтер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые выступаем в белорусской столице, - отметил капитан американской дружины. - Когда нам сообщили, что будем играть против Президента Беларуси, все ребята сказали - это просто фантастика. Но одно дело услышать об этом, а совсем другое - выйти на один лед с главой государства. Впечатления просто сказочные. Вся белорусская команда очень хорошо играет, у хоккеистов отличное катание, видно, что это умелые игроки. Пока мы проигрываем белорусам, но это ведь только наш первый поединок, в дальнейшем постараемся улучшить игру и порадовать белорусских любителей хоккея".

Слейтер особо отметил великолепную праздничную атмосферу на трибунах "Чижовка-Арены": "Зрители горячо поддерживают не только своих хоккеистов, но и нашу команду, чувствуется, что они хорошо разбираются в хоккее".

Джим Слейтер является самым опытным из американской команды. За его плечами десятилетний опыт выступлений в клубах НХЛ, он также играл в составе сборной США на чемпионатах мира и Олимпийских играх.-0-