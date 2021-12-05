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05 декабря 2021, 10:01

Минский СКА примет "Бешикташ" в 1/16 финала Кубка ЕГФ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проведут сегодня ответный поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного дворца спорта "Уручье" вице-чемпионы Беларуси встретятся с турецким "Бешикташем". Неделю назад в Стамбуле минчане уступили с разницей в три мяча - 25:28.

На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.-0-

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