Минский СКА примет "Бешикташ" в 1/16 финала Кубка ЕГФ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проведут сегодня ответный поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке столичного дворца спорта "Уручье" вице-чемпионы Беларуси встретятся с турецким "Бешикташем". Неделю назад в Стамбуле минчане уступили с разницей в три мяча - 25:28.
На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.-0-