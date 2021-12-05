Минский СКА пробился в 1/8 финала Кубка ЕГФ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА пробились в 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке столичного дворца спорта "Уручье" вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли турецкий "Бешикташ" со счетом 34:22. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась вничью - 13:13. После перерыва хозяева стали действовать гораздо агрессивнее и позволили соперникам отличиться всего 9 раз, а сами забросили 21 мяч. Самым результативным в составе победителей оказался Владислав Кривенко, забросиший 8 мячей, на один гол меньше в активе Николая Алехина. Неделю назад в Стамбуле минчане уступили с разницей в три мяча - 25:28.

На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.-0-