Минский СКА стартует в Кубке ЕГФ встречей в Исландии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проведут сегодня свой стартовый поединок розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 2-го квалификационного раунда вице-чемпионы Беларуси сыграют на выезде против исландского клуба "Хабнарфьордюр", который в прошлом сезоне в своем национальном первенстве также стал серебряным призером. Ответная встреча этих клубов состоится 23 октября в Минске.

Еще один представитель Беларуси в Кубке ЕГФ могилевский клуб "Машека" завтра на площадке спорткомплекса "Олимпиец" примет латвийский клуб "Добеле". Через неделю могилевчане сыграют с чемпионом Латвии на его арене.

В розыгрыше женского Кубка ЕГФ гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" начнут выступление с 3-го квалификационного раунда. Своих соперниц брестчанки узнают 25 октября, после жеребьевки, которая состоится в Вене.-0-