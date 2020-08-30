Минский СКА сыграл вничью с ЦСКА на старте гандбольной Евролиги

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно стартовали в квалификации Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче первого квалификационного раунда на паркете минского Дворца спорта "Уручье" подопечные Игоря Папруги не сумели добиться победы над московским ЦСКА, завершив встречу вничью - 30:30 (13:13). Самым результативным в составе минчан стал Владислав Кривенко, забросивший девять мячей.

Ответная встреча за выход во второй раунд квалификации Евролиги между СКА и ЦСКА состоится 6 сентября в Москве.

В новом сезоне в мужских континентальных соревнованиях Беларусь представят еще два клуба. "Мешков Брест" в середине сентября начнет выступление на групповом этапе главного турнира Старого Света - Лиги чемпионов, могилевский "Машека" в ноябре стартует с третьего квалификационного раунда розыгрыша Еврокубка.-0-