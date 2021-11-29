Минский СКА уступил "Бешикташу" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно провели первый матч 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Стамбуле с турецким "Бешикташем", вице-чемпионы Беларуси только в самом начале встречи несколько раз выходили вперед, а затем хозяева завладели инициативой и выиграли с перевесом в три мяча - 28:25. Самым результативным в составе армейцев стал Владислав Кривенко, забросивший 7 мячей. Ответная встреча за выход в следующий раунд состоится 5 декабря в Минске. На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.

Ранее в розыгрыше Кубка ЕГФ среди женщин гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" не смогли преодолеть барьер 1/16 финала. По сумме двух гостевых встреч брестчанки уступили итальянскому "Бриксену" - сначала победили со счетом 35:33, а потом уступили с разницей в 5 мячей - 22:27.

В главном континентальном клубном турнире - мужской Лиге чемпионов гандболисты клуба "Мешков Брест" пока выступают плохо. В восьми проведенных матчах чемпионы Беларуси сумели добыть лишь один балл, сыграв вничью с хорватским "Загребом". Свой следующий поединок в предварительной группе А брестские гандболисты проведут 1 декабря в гостях у норвежского "Эльверума". В первом круге норвежцы выиграли в Бресте с результатом 30:27. Положение команд после 8 туров: "Монпелье" (Франция) - 13 очков, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 12, "Киль" (Германия) - 11, "Ольборг" (Дания) - 10, "Эльверум" (Норвегия) - 8, "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 5, "Загреб" (Хорватия) - 4, "Мешков Брест" - 1.

Турнирное положение в предварительной группе В: "Кельце" (Польша) - 14, "Веспрем" (Венгрия) - 10, "Барселона" (Испания) - 9, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 9, "Фленсбург" (Германия) - 7, "Мотор" (Запорожье, Украина) - 6, "Порту" (Португалия) - 5, "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-