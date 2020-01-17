Минский СКА уступил гандболистам ЗТР в Балтийской лиге

Во время матча. Фото ГК СКА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА потерпели первое поражение на групповом этапе Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы Беларуси уступили в Запорожье украинскому ЗТР со счетом 32:34. Первый тайм "армейцы" выиграли с минимальным перевесом - 18:17, но после перерыва хозяева сумели переломить ход встречи и добились победы.

Минчане играли без ряда основных игроков и главного тренера Игоря Папруги, которые находятся в составе национальной сборной Беларуси на чемпионате Европы.

Два следующих поединка в группе А Балтийской лиги СКА также проведет на выезде: 7 февраля с лидером финским "Риихимяки", 9 февраля с эстонской "Пылвой".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Риихимяки" - 8 очков (5 матчей), СКА - 7 (5), ЗТР - 7 (5), "Добеле" (Латвия) - 7 (7).

В группе В впереди латвийский "Целтниекс" (Рига), литовская "Швиеса" (Вильнюс) и эстонская "Кехра", у которых по 9 очков, литовский "Гранитас" (Каунас) имеет 6 баллов.

В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух предварительных групп.

В прошлом сезоне Балтийской лиги минский СКА стал бронзовым призером, а золото завоевали гандболисты "Риихимяки", победившие в финале ЗТР.-0-