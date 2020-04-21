Минский СКА занял 11-е место в рейтинге гандбольных клубов Европы всех времен

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский СКА занял 11-е место в рейтинге лучших гандбольных клубов Старого Света всех времен. Список составлен порталом handball-planet.com на основании результатов европейских клубных турниров начиная с 1956 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свою славную историю гандболисты минского СКА трижды выигрывали главный континентальный трофей - Кубок европейских чемпионов (1987, 1989, 1990), дважды становились обладателями Кубка кубков (1983, 1988), по разу выиграли Суперкубок (1989) и Кубок вызова (2013). Все эти успехи были достигнуты под руководством прославленного белорусского тренера Спартака Мироновича. Благодаря этим достижениям в активе минских армейцев 45 зачетных баллов в рейтинге.

Лучший показатель у испанской "Барселоны" - 160 очков, вслед за которой расположились три представителя немецкой Бундеслиги: "Гуммерсбах" (103 балла), "Киль" (87,5) и "Магдебург" (61,25). В топ-10 также входят: испанский "Сьюдад-Реаль" (55,62), чешская "Дукла" из Праги (54,37), немецкие "Геппинген", "Фленсбург" (по 50), венгерский "Веспрем" (48,75) и хорватский "Загреб" (46,25).

Очки в рейтинге начислялись за участие в полуфиналах, финалах и за победу в Лиге чемпионов (в прошлом - Кубок чемпионов), Кубке кубков, Кубке ЕГФ и Кубке вызова.-0-