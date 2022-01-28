Минский стадион "Динамо-Юни" впервые примет матч за футбольный Суперкубок Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный столичный стадион "Динамо-Юни" впервые примет поединок за футбольный Суперкубок Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче открытия нового футбольного сезона 5 марта встретятся чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка страны борисовский БАТЭ. Начало встречи в 15.00. Год назад эти же соперники также встречались между собой в поединке за первый трофей сезона и тогда на поле ФК "Минск" футболисты "Шахтера" впервые завоевали Суперкубок, победив борисовчан в серии послематчевых пенальти.

БАТЭ является семикратным обладателем Суперкубка Беларуси, трижды этот трофей брали футболисты брестского "Динамо", по разу - "Шахтер" и "Гомель".

Ранее встречи за Суперкубок шесть раз проходили на поле ФК "Минск", пять матчей состоялось в столичном футбольном манеже и один на поле пинского стадиона "Волна".-0-