Минский стадион "Динамо" в 21-й раз примет финал Кубка Беларуси по футболу

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу пройдет на минском стадионе "Динамо". Решающий матч на поле главной спортивной арены страны состоится 21 мая. Такое решение принял исполком ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичный стадион "Динамо" в последний раз принимал кубковый финал в 2020 году, а всего на его поле состоялось 20 решающих поединков Кубка страны. По два раза финалы проходили в Гомеле и Витебске, по разу - в Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Жодино и на столичном стадионе "Трактор". Рекорд посещаемости финалов Кубка Беларуси был установлен 22 мая 2005 года, когда за матчем минского МТЗ-РИПО и борисовского БАТЭ (2:1) на трибунах столичного стадиона "Динамо" наблюдали 15 500 зрителей.

В начале марта в четвертьфинальных встречах нынешнего кубкового турнира сыграют: "Динамо" (Минск) - "Гомель", БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Днепр" (Могилев) - "Неман" (Гродно), "Витебск" - "Динамо" (Брест).

В финале прошлого сезона футболисты БАТЭ завоевали свой пятый трофей, победив в Гомеле "Ислочь" из Минского района со счетом 2:1. По три раза Кубком владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-