Минский стадион "Динамо" вошел в топ-15 вместительных футбольных арен СНГ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Динамо" в Минске попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ сборных - участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), который составило российское аналитическое агентство "ТурСтат".
Лидирует в топ-15 стадион "Лужники" в Москве (81 тыс. зрителей). Далее идут "Олимпийский" в Киеве (70 тыс.), Олимпийский стадион в Баку (69 тыс.), арена "Санкт-Петербург" (68 тыс.), стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тыс.), "Раздан" в Ереване (54 тыс.). Также в рейтинг входят "Нижний Новгород" (45 тыс.) и "Мордовия Арена" в Саранске (44 тыс.), "Металлист" в Харькове (40 тыс.), "Калининград" (35 тыс.), "Арена Львов" (35 тыс.), "Астана-Арена" в Нур-Султане (30 тыс.), "Динамо" в Минске (22 тыс.), стадион "Баксель Арена" в Баку (15 тыс.) и "Зимбру" в Кишиневе (10 тыс.).-0-