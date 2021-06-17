Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону

15 июня на берегу Минского моря прошла 2-я пресс-конференция, посвященная соревнованиям "Минский триатлон 2021".

Минский триатлон – традиционная крупнейшая в Беларуси гонка по триатлону для любителей и профессионалов циклических видов спорта, проводимая по международным стандартам Ironman. Соревнования пройдут 26 июня 2021 года по центральным улицам Минска. Планируемое количество участников – 2000 человек. Генеральный партнер старта – ООО "Штарк".

На пресс-конференции организаторы рассказали о нововведениях, которые ждут участников и зрителей, представили дистанции, маршрут и атрибутику старта.

"Дистанций в этом году будет 3, как и в прошлом:

● 1/2 "Ironman" (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег);

● 1/4 "Ironman" (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег);

● 1/8 "Ironman" (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).

Стартом плавательного этапа станет Минское море (база Белорусской федерации парусного спорта). Велогонка пройдет по маршруту: дорога Н9036, проспект Победителей. Беговой этап окончится на площадке рядом со Дворцом спорта.

25 июня на месте регистрации будет организована спортивная ярмарка-выставка – ЭКСПО: популярные спортивные бренды представят свою продукцию.

Большая развлекательная программа планируется и 26 июня на месте финиша: конкурсы, аниматоры, зона 0+, творческие мастер-классы, фотозоны, BMX-шоу и многое другое.

Большое внимание мы уделяем обеспечению безопасности участников на всех этапах дистанций.

Завершится мероприятие церемонией награждения победителей и призеров," – рассказал организатор старта Дмитрий Толкачев.

С каждым годом "Минский триатлон" становится все более популярным среди не только населения Беларуси, но и граждан других государств. На данный момент зарегистрировались представители 12 стран: Азербайджан, Армения, Бельгия, Египет и др. Конечно, наибольшее количество иностранных участников планируется из России. Генеральным партнером "Минского триатлона 2021" также стала российская компания "Штарк".

"Минск очень красивый и гостеприимный город. Нашу компанию связывают долгие годы сотрудничества с Беларусью. В прошлом году мы участвовали в мероприятии, были партнером эстафет. И увидели, на каком уровне проводится мероприятие. Увидели, какое количество людей, участвующих в этих соревнованиях, объединены одной идеей – триатлоном. Мы гордимся, что в этом году наша компания стала генеральным партнером. Триатлон – это спорт по-настоящему выносливых людей, которые ставят амбициозные цели, умеют преодолевать трудности и достигать потрясающих результатов. Такая философия объединяет триатлон и нашу компанию "Штарк", – отметил исполнительный директор ООО "Штарк" Сергей Дзюбенко.

Триатлон – это испытание на выносливость, не зря всех участников называют "железными людьми".

Как сказал генеральный директор РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" Андрей Унтон:

"Между спортом и характером можно поставить знак равенства. Триатлон – тот вид спорта, в котором характер можно умножить на два. Дотерпеть, преодолеть себя, выйти из зоны комфорта – это про триатлон. Приятно видеть таких целеустремленных людей, плывущих, едущих, бегущих в одну сторону".

Еще одна отличительная черта "Минского триатлона" в 2021 году – массовое участие корпоративных команд. На старт выйдут дружины: ПАО "Норникель", РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация", ОАО "Белинвестбанк", ООО "Лакшери моторс плюс", онлайн-гипермаркет 21vek.by и другие.

Почему бизнес выбирает триатлон? Этот вопрос мы адресовали амбасадору стартов, заместителю председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Игорю Борейко. В прошлом году он впервые преодолел 1/4 "Ironman" и в этом также выйдет на дистанцию.

"Триатлон позволяет познать себя, он тренирует выносливость, благоприятно влияет не только на тело, но и меняет образ мыслей, добавляет уверенности. Учит не останавливаться на достигнутом, все время ставить перед собой новые цели, не пасовать перед трудностями. Эти качества, несомненно, востребованы в разных областях бизнеса, банковский – не исключение. Кроме того, поддержка спорта и здорового образа жизни – одно из направлений корпоративной социальной ответственности и важная составляющая позиционирования "ЭкоЛогичный банк". Но хочу вас заверить, что Белинвестбанк не просто традиционный партнер соревнований, – наши сотрудники активные участники различных триатлонных дистанций. В этом году представители нашей команды заявлены для участия в четырех дистанциях. В том числе 1/8 Ironman, Золотым партнером которой является Белинвестбанк".

В этом году участники смогут попробовать свои силы как в индивидуальных, так и в эстафетных гонках. Эстафеты – такой формат гонки, в котором один человек плывет, второй – едет на велосипеде, третий – бежит. В этом году партнером эстафет стала страховая компания со 100-летним опытом – Белгосстрах.

"Белгосстрах и спорт давно идут рука об руку. Наша компания выступала партнером многих знаковых спортивных мероприятий и проектов: "300 талантов для Королевы", II Европейских игр, чемпионатов мира – по хоккею, теннису, фристайлу и биатлону и многих других.

Также Белгосстрах позиционирует себя как семейная страховая компания. А семья – это когда вместе. В эстафетах, как и в жизни, спортсмены идут вместе к победе. И пусть к финишу придет первой только одна команда, но миг единения в стремлении к цели придает всем участникам сил и радости.

И мы хотим разделить эту радость и счастье. Белгосстрах – оберегаем счастье!" – поделился начальник отдела рекламы и маркетинга Белгосстраха – Дуброва Николай Николаевич.

Девиз этого года: "Триатлон – семейный праздник спорта".

Для женщин и детей будут организованы тематические забеги: Minsk Lady run и TriKids. Все взрослые участницы на старте получат медали и цветы, а дети – медали и мороженое.

Партнером женского забега в этом году выступит компания "MegaGen. Belarus".

"Компания "MegaGen. Belarus" связана со стоматологией в Беларуси. Мы поддерживаем здоровье людей, а зубы, вы знаете, это наше все. Мы помогаем людям приобретать свои улыбки, восстанавливать их. "MegaGen. Belarus" рада стать партнером такого яркого события, как "Минский триатлон". А самое главное, быть партнером самой красивой, стойкой и уверенной в себе дистанции "Minsk. Lady Run", – сказал директор ООО "МегаИмплант" Александр Бушило.

"Минский триатлон" – соревнования для любителей. Много новичков бросят себе вызов и впервые выйдут на старт в этом году.

Мы обратились с просьбой дать советы дебютантам и бывалым участникам к неоднократному финишеру Ironman, директору ООО "Открытая линия" – партнера TriKids, соучредителю группы финансовых и инвестиционных компаний Антону Дмитриеву:

"Первый совет: дисциплина важнее первоначальных данных. Я знаю много ребят, которые сначала были с лишним весом, не совсем спортивного телосложения. Через пару лет менее спортивный, но более дисциплинированный спортсмен показал результат лучше, чем спортсмен с сильными начальными данными, но менее дисциплинированный. В спорте, как и в бизнесе, работает закон: на больших дистанциях маленькие системные шаги эффективнее больших, но не системных.

Еще важный момент: здоровье важнее тренировок, соответственно, избежать травмы – самое важное правило.

Новичкам важно также понимать: боимся мы того, что происходит с нами в первый раз. Сначала страшно проехать 100 км на вело, после – 140 км, а потом уже и 280 км не страшно. Надо признать, что страх на старте – естественное ограничение и не надо его убирать. Да, триатлон – это про терпение и даже страдания. Но я всегда советую помнить о том, что награда и эмоции на финише превысят любые страдания в процессе".

Всем участникам желаем от организаторов удачи и красивого праздника!

Ждем всех на "Минском триатлоне 2021"!

Спикеры пресс-конференции:

1. Организатор старта, призер стартов Ironman, председатель совета ОО "Клуб триатлона Тристайл" Дмитрий Толкачев.

2. Исполнительный директор ООО "Штарк" Сергей Дзюбенко.

3. Заместитель председателя Правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко.

4. Начальник отдела рекламы и маркетинга Белгосстраха Николай Дуброва.

5. Директор ООО "Открытая линия", соучредитель группы финансовых и инвестиционных компаний, неоднократный финишер Ironman Антон Дмитриев.

6. Директор ООО "МегаИмплант" Александр Бушило.

7. Участник гонки, чемпион мира на шоссе и треке, двукратный победитель Европейских игр, многократный участник и победитель этапов супермногодневок Тур де Франс, Джиро дИталия, Вуэльта и других Василий Кириенко.

Для справки

Триатлон – олимпийский вид спорта, включающий плавание, велосипедный и беговой этапы. Триатлонистов называют IRONMAN, что переводится как "железный человек". Одноименное название имеет классический триатлон, который считается самым тяжелым испытанием на планете и имеет формат: 3800 м плавание + 180 км велогонка + 42 км бег.

Маршрут соревнования

Стартом плавательного этапа "Минский триатлон 2021" станет Минское море (база Белорусской федерации парусного спорта). Велогонка пройдет по проспекту Победителей, беговой этап окончится на площадке рядом с Дворцом спорта.

Дистанции "Minsk Triathlon 2021"

● 1/2 "Ironman" (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег). Партнер дистанции – ООО "Штарк";

● 1/4 "Ironman" (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег). Партнер дистанции – РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация";

● 1/8 "Ironman" (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег). Партнер дистанции – ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции Белинвестбанк".

● Эстафеты 1/2 и 1/8 "Ironman". Партнер дистанций – Белгосстрах;

● Детский забег "TriKids" (дети до 13 лет, 800 м). Партнер – ООО "Открытая линия";

● Женский забег "Minsk Lady run" (3 км). Партнер – ООО "МегаИмплант".

Сайт мероприятия: https://minsktriathlon.by

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