Минское "Динамо" и могилевский "Дняпро" откроют 28-й тур чемпионата Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" примут могилевский "Дняпро" в стартовом матче 28-го тура чемпионата Беларуси. Игра на столичной динамовской арене начнется в 18.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минские динамовцы не выигрывали уже шесть туров подряд, а в предыдущем потерпели разгромное поражение в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа" - 0:4. Сегодня игрой минчан будет вновь руководить их главный тренер Сергей Гуренко, отбывший дисквалификацию. В первом круге нынешнего первенства могилевчане победили "Динамо" с результатом 2:0.

Еще три встречи 28-го тура пройдут 9 ноября: "Слуцк" - "Городея", "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь), "Гомель" - "Минск".

В воскресенье, 10 ноября, футболисты брестского "Динамо" могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях "Ислочь". Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре "Ислочь" сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. Также 10 ноября минский "Энергетик-БГУ" примет жодинских торпедовцев, а "Витебск" на своем поле сыграет с БАТЭ.

Положение в группе лидеров после 27 туров: "Динамо" (Брест) - 68 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 59, "Динамо" (Минск) - 47, "Ислочь" - 45, "Торпедо-БелАЗ" - 45.-0-