Минское "Динамо" и "Славия" сыграли вничью в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2019"
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них мозырская "Славия" принимала на своем поле минское "Динамо", встреча завершилась вничью - 1:1.
Позже, в 19.30, в Могилеве местный клуб "Дняпро" начнет встречу с гостями из борисовского БАТЭ.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (25), "Шахтер" - 58 (26), "Динамо" (Минск) - 47 (26), "Ислочь" - 42 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 42 (26). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (26), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 24 (25).-0-