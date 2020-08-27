Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" стартуют в футбольной Лиге Европы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских клуба сегодня проведут матчи первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" на своей арене примет польский "Пяст" из Гливице (начало в 18.00). Эту встречу будет судить бригада сербских арбитров, которую возглавит Лазар Лукич.

В Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге" (начало в 20.30). Игру рассудит бригада рефери из Боснии и Герцеговины во главе с Драганом Петровичем.

По решению УЕФА все матчи континентальных турниров пока проходят без зрителей.

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.-0-