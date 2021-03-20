Минское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью с "Витебском" в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане имели небольшое преимущество, но так и не смогли добиться успеха - в итоге ничья 0:0. В стартовом туре динамовцы победили жодинских торпедовцев со счетом 3:0.

В первом сегодняшнем матче действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" обыграл в Минске столичный "Энергетик-БГУ" с результатом 2:1. Это вторая кряду виктория подопечных Романа Григорчука - на старте они одолели на своем поле футболистов "Минска" с минимальным перевесом - 1:0.

Также сегодня в центральном поединке брестское "Динамо" на своем поле встретится с борисовским БАТЭ. В стартовом туре обе команды добились крупных побед: брестчане разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из "Слуцка" (3:0). Футболисты "Минска" примут на своей арене брестский "Рух".

Накануне футболисты "Ислочи" одержали вторую победу подряд, переиграв на своем поле гостей из "Сморгони" с результатом 2:0. Бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" одолели в Мозыре местную "Славию" - 1:0.

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) и "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-