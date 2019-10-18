Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости матчей

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Минское "Динамо" потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив "Торпедо" в домашнем матче
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Динамо-Минск" лидирует по средней посещаемости матчей среди команд чемпионата КХЛ. В среднем матчи "зубров" посещают 13098 зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.
На втором месте по средней посещаемости располагается казахстанский "Барыс" (12127 зрителей), на третьем - питерский СКА (12045 болельщиков). Отмечается, что посещаемость минского "Динамо" по сравнению с прошлым сезоном выросла на 36%.
Худшая посещаемость у пекинского "Кунлуня". Четыре домашних матча в столице Китая в среднем посетил 2581 любитель хоккея. В тройке худших также Нижнекамск и Владивосток. На "Нефтихимик" ходят по 3229 болельщиков, а "Адмирал" собирает по 3987 зрителей в среднем.-0-