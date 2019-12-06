Минское "Динамо" начинает очередную домашнюю серию чемпионата КХЛ матчем против "Северстали"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попытаются одержать викторию в домашнем матче чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется сегодня в 19.00 и пройдет на ледовой площадке "Минск-Арены".

"Зубры" потерпели четыре поражения подряд. Последнюю неудачу на свой счет подопечные Крэйга Вудкрофта записали в гостевой встрече против "Сочи" (1:4). "Динамо" занимает последнее 12-е место в Западной конференции. В активе минчан 26 баллов в 34 противостояниях.

"Северсталь" из Череповца располагается на десятой позиции. У клуба 29 очков за 35 игр.

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга, который набрал 50 баллов в 36 матчах. У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 54 очка, набранных в 34 играх.

8 декабря подопечные Крэйга Вудкрофта продолжат домашнюю серию матчем против московского ЦСКА.-0-